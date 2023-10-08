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Установлено, в каком возрасте люди чаще занимаются сексом

Sexual Alpha: мужчины и женщины наиболее сексуально активны в возрасте 25-29 лет

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Shutterstock

Как мужчины, так и женщины наиболее сексуально активны в возрасте 25-29 лет, сообщили специалисты компании Sexual Alpha, которые провели исследование. Так, 74,4% мужчин и 74,3% женщин сообщили по крайней мере об одном сексуальном контакте за месяц.

Исследователи также выяснили, сколько раз в неделю занимаются сексом разные возрастные группы. Так, 18-29-летние заниматься сексом 112 раз в год, или два раза в неделю, 30-39-летние — 86 раз в год, или 1,6 раза в неделю, а 40-49-летние — 68 раз в год, или 1,3 раза в неделю.

Отмечается, что с 2000 года возросло количество людей в возрасте 18-24 лет, у которых не было секса за последний год. Около трети мужчин в возрасте 18-24 лет сообщили об отсутствии сексуальной активности в прошлом году. Среди женщин в возрасте 25-34 лет сексуальная активность также снизилась.

Авторы этой работы не представили теории о том, что именно повлияло на снижение сексуальной активности среди мужчин и женщин. Однако другие научные исследования говорят о том, что на это могли повлиять пандемия и развитие интернета.

Ранее ученые назвали возраст, в котором мужчины и женщины перестают заниматься сексом.

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