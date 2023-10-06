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Ученые разработали приложение для диагностики аутизма

TimesNewsUK: новое приложение диагностирует аутизм с точностью 88%

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Pixabay

Исследователи из Университета Дьюка в Северной Каролине (США) разработали приложение, которое может диагностировать аутизм. Программа выявляет заболевание с точностью 88%. Об этом сообщает TimesNewsUK.

Расстройства аутистического спектра (РАС) — это группа психических расстройств, которые характеризуются нарушениями в социальном взаимодействии и коммуникации. РАС могут проявляться эмоциональной и поведенческой отгороженностью от реальности либо утратой чувства социальной дистанции с избыточной общительностью и открытостью.

Исследователи пригласили 475 детей в возрасте от 17 месяцев до трех лет и их родителей протестировать приложение SenseToKnow. После запуска программы родитель с ребенком должны были посмотреть шестиминутный видеоролик. Одновременно с этим ученые и родители отслеживали поведенческие реакции детей, такие как частота моргания, движения головы и признаки концентрации внимания. Также программа предлагает инструкции для трактовки этих реакций, на основе которых можно предположительно обнаружить признаки аутизма.

Приложение выявило РАС у 43 из 49 детей с диагностированным заболеванием. Точность определения того, есть ли у ребенка расстройство аутистического спектра, составила 87,8%.

По словам исследователей, точность диагностики остается высокой для детей обоих полов. Ученые заявили, что приложение можно считать дополнительным инструментом скрининга на аутизм, а также помощником для родителей, чьи дети по какой-либо причине не могут попасть к врачу.

Ранее были названы профессии, в которых чаще всего задействованы аутисты.

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