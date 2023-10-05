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Ученые нашли связь между нехваткой сна и суицидом у подростков

BMC Psychiatry: бессонница вдвое повышает риск самоубийства среди подростков

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Американские ученые из Колумбийского университета установили взаимосвязь между продолжительностью сна и суицидальными мыслями среди подростков. Они проанализировали данные более 100 тыс. молодых людей и пришли к выводу, что нехватка ночного отдыха значительно повышает риск непоправимого поступка. Исследование опубликовано в научном журнале BMC Psychiatry.

«Уровень самоубийств растет среди подростков. Более того, большинство тинейджеров в США не соблюдают режим здорового сна. Таким образом, понимание сна как фактора риска суицидального поведения среди молодых людей имеет важное значение для выявления потенциальных источников профилактики и вмешательства», — отметила автор исследования Виктория Джозеф.

В исследовании использовались данные Системы наблюдения за рискованным поведением молодежи (YRBSS) — серии опросов, проводимых в средних школах США каждые два года. Ученые проанализировали ответы 103,5 тыс. подростков, собранных с 2007 по 2019 год.

Исследователи обнаружили существенную связь между нехваткой сна и суицидальными мыслями/поведением. Подростки, спавшие меньшее количество часов, имели почти в два раза больше шансов испытать суицидальные мысли, попытаться свести счеты с жизнью или причинить себе вред по сравнению с ровесниками, которые спали восемь часов или больше.

«Таким образом, следует приложить усилия для того, чтобы подростки спали рекомендованные 7-9 часов в сутки. Более того, необходимы дополнительные исследования для оценки факторов, которые предсказывают суицидальное поведение среди подростков из уязвимых сообществ», — уточнила Виктория Джозеф.

Ранее психиатры нашли способ снизить уровень самоубийств среди мальчиков-подростков.

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