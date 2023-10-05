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Ученые нашли мощный источник углеродных выбросов в древних породах

Nature: горные породы выделяют столько же углерода, сколько все вулканы мира

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Ken Cedeno/Reuters

Британские ученые из Оксфордского университета опровергли утверждение, что естественное выветривание горных пород помогает поглощать углекислый газ (CO2). Они выяснили, что земная кора также может выступать в качестве крупного источника CO2, выбрасывая в атмосферу столько же парниковых газов, сколько все вулканы планеты. Исследование опубликовано в научном журнале Nature.

Горные породы содержат огромные запасы углерода в древних остатках растений и животных, живших миллионы лет назад. Кроме того, некоторые минералы действительно способны вытягивать углекислый газ из воздуха под воздействием слабых кислот, содержащихся в дождевой воде.

Оксфордские исследователи впервые измерили естественный процесс выброса CO2 из горных пород в атмосферу. В настоящее время этот фактор не включен в большинство моделей естественного углеродного цикла.

Углекислый газ выделяется, когда образовавшиеся на морском дне породы превращаются в сушу в процессе образования гор. В результате хранившийся в недрах углерод вступает в реакцию с кислородом и превращается в CO2.

До сих пор измерение выброса CO2 в результате выветривания органического углерода в горных породах было затруднительным. В новом исследовании ученые использовали индикаторный элемент (рений), который высвобождается в воду, когда органический углерод горной породы реагирует с кислородом. 
Горячие точки выброса отказались сконцентрированы в горных хребтах Гималаев, Скалистых гор и Анд. Ученые обнаружили, что глобальные выбросы CO2 в результате выветривания горного органического углерода составляют 68 мегатонн углерода в год.

«Это примерно в 100 раз меньше современных выбросов CO2 человеком в результате сжигания ископаемого топлива, но сравнимо с объемом углекислого газа, который выделяется вулканами по всему миру за год», — отметил профессор Роберт Хилтон с факультета наук о Земле Оксфордского университета.

Ранее экологи назвали высадку деревьев для компенсации выбросов углерода малоэффективной и вредной для биоразнообразия.

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