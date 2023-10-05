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Психологи выяснили, может ли реклама склонить мужчин к веганству

Frontiers: мужчины избегают веганских блюд из-за стереотипов о еде для женщин

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Немецкие психологи из Вюрцбургского и Бамбергского университетов изучили, как маркетинг влияет на отношение мужчин к веганскому питанию. Они пришли к выводу, что значительная часть мужской аудитории воспринимает растительную пищу как нечто женственное и угрожающее их маскулинности. Исследование опубликовано в научном журнале Frontiers.

Потребление мяса в общественной культуре ассоциируется с силой и мужественностью, тогда как блюда без мяса часто считаются менее подходящими для мужчин. Женщины также обычно выражают большую заботу о благополучии животных, что нередко становится мотивом перехода к растительной диете.

«Мужчины могут быть менее склонны потреблять веганскую пищу из-за необходимости соответствовать нормам мужественности. Но если оформить растительные блюда в «мужском» стиле, это может сгладить неприятие», — отметила ведущий автор доклада Альма Шольц.

Недавние исследования показали, что мужчины, как правило, гораздо сильнее женщин озабочены потребительским выбором, который укрепляет их гендерную идентичность.

Для оценки силы влияния гендерных стереотипов на предпочтения мужчин в еде ученые подготовили рекламные тексты для нескольких веганских блюд. В описаниях упор делался на «мужские» характеристики пищи. Готовые материалы представили для оценки смешанной группе из мужчин и женщин.

Психологи выяснили, что предпочтения мужчин по отношению к растительным блюдам не изменились, однако они стали относиться к веганской еде нейтральнее и меньше ассоциировать ее с женственностью.

Ранее ученые выяснили, что веганы меньше склонны к расстройствам пищевого поведения.

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