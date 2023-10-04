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Prada поможет создать скафандр для будущей высадки на Луну

Space News: модный бренд Prada работает над скафандром для лунной миссии Artemis

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Axiom Space

Итальянский дом роскошной моды Prada сотрудничает с американской компанией Axiom Space в разработке нового скафандра для космических миссий NASA Artemis, в рамках которых предполагается высадка людей на Луну в 2025 или 2026 годах. Об этом рассказал генеральный директор Axiom Space Майкл Суффредини изданию Space News.

Prada будет помогать Axiom Space в работе над внешней оболочкой скафандра, который должен защищать внутренние слои костюма от лунной пыли и воздействия космической среды, не препятствуя мобильности носителя.

«Хотя технологические причины сотрудничества с Prada кажутся очевидными, они больше, чем просто модный бренд. На самом деле Prada делают немало технологически продвинутых вещей», — отметил Майкл Суффредини.

Axiom Space и Prada создают новый скафандр для миссии Artemis в рамках заказа NASA на сумму $228,5 млн. Американское космическое агентство намерено закупать костюмы как для полета к Луне, так и для Международной космической станции. В NASA поддержали участие Prada в проекте.

Директор по маркетингу Prada Group Лоренцо Бертелли рассказал журналистам, что при проектировании защитного снаряжения для космоса основное внимание уделят его функциональности. Однако в компании могут придать скафандру некоторые дизайнерские черты.

Ранее Германия присоединилась к соглашению NASA об исследовании Луны.

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