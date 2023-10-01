Археологи обнаружили в Египте кувшины с вином, которому 5000 лет

В Египте археологи обнаружили сотни кувшинов с остатками 5000-летнего вина во время раскопок в провинции Сохаг, сообщает местный портал El Balad.

Отмечается, что археологическая миссия из Египта, Германии и Австрии, работавшая у гробницы царицы Мернейт из Первой династии в районе Умм Эль-Кааб, обнаружила сотни закрытых кувшинов, которые не открывались ранее. Внутри них находились остатки вина.

Ранее команда археологов из университета Думлупынар в Турции обнаружила косметику, которой около двух тысяч лет. Раскопки проводились в древнеримском городе Айзаной в турецкой провинции Кютахья.

Айзаной был важным политическим и экономическим полисом во времена древнего Рима и находился в провинции Phrygia Pacatiana. Хорошо сохранившиеся остатки этого периода включают храм Зевса и богато украшенный театрально-стадионный комплекс. Регулярные раскопки проводятся в городе с 1970 года.

Ранее в Иудейских горах нашли пещеру древних некромантов.