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Обнаружено, что веганы меньше подвержены расстройствам пищевого поведения

MedicalXpress: веганы менее склонны к развитию анорексии и булимии

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Группа исследователей из Университета Сан-Паулу в Бразилии обнаружила, что у людей, придерживающихся веганского питания, более низкий риск развития расстройств пищевого поведения. Вероятнее всего, это связано с тем, что веганы выбрали такой рацион из этических соображений, а не в целях похудения. Об этом сообщает MedicalXpress.

В исследовании участвовал 971 житель Бразилии. Все испытуемые были веганами, средний показатель индекса массы тела которых составлял 22,6 (в пределах нормы от 18,5 до 25). Сперва исследователи использовали онлайн-анкету, чтобы собрать данные об образовании, доходе и пищевых привычках участников, а затем попытались выяснить, почему испытуемые выбрали именно этот тип питания. Наиболее часто участники использовали такие слова и словосочетания, как «необходимость», «здоровье», «привычка». Реже всего использовались «социальные нормы», «общественный имидж» и «эмоциональный контроль».

Около 62% участников заявили, что мотивацией для перехода на веганство послужили «этика» и «права животных». Только 10% сослались на необходимость для здоровья.

Выяснилось, что 94% участников демонстрировали адекватное пищевое поведение и не были подвержены таким заболеваниям, как анорексия и булимия. Лишь у нескольких испытуемых из 971 выявили проблемы с восприятием собственного тела и склонность к развитию этих психических расстройств. Люди из этой группы признались, что вводили в свою жизнь множество ограничений в питании, иногда сильно переедали и чувствовали вину после того, как съели определенную еду.

Предполагается, что пищевое поведение веганов более стабильно, потому что отказ от употребления некоторых типов продуктов не связан с желанием ограничить калорийность рациона и сбросить вес.

Ранее выяснилось, что кошки на веганской диете оказались здоровее мясоедов.

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