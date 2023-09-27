Ученые выяснили, сколько россиян сознательно избегают новостей

Чуть меньше половины (41%) жителей России сознательно отказываются от просмотра новостей. Об этом «Газете.Ru» сообщили в Лаборатории экономико-социологических исследований Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ).

По словам ученых, в современном мире полностью изолировать себя от новостей почти невозможно. Распространение социальных сетей создало так называемый эффект «новости-находят-меня», из-за которого люди невольно сталкиваются с информацией о последних событиях в онлайн-пространстве или при общении.

Чтобы изучить воздействие этого эффекта, в НИУ ВШЭ проанализировали 44 интервью с россиянами в возрасте от 18 лет до 81 года, старающимися не вникать в новостную повестку.

Согласно результатам опроса, пассивное знакомство с новостями в соцсетях и других онлайн-сервисах формируют у пользователей ощущение отсеивания лишней и недостоверной информации, что экономит время, а также умственные и эмоциональные ресурсы респондентов.

Вместе с тем участники исследования указали на негативные эффекты взаимодействия с информационным потоком. Для некоторых сведения о последних событиях остаются чрезвычайно травмирующими, и людям не удается избежать негативного контента.

Особенно критично респонденты высказались о невозможностью полностью контролировать поступающую информацию из-за ее алгоритмической подачи. Просмотр одной заинтересовавшей новости приводит к тому, что пользователи начинают видеть похожий рекомендованный контент, который зачастую не отвечает их интересам.

«Люди, избегающие новостей, осознают невозможность полностью изолировать себя от информации о текущих событиях. Они могут не ощущать себя неинформированными, поскольку верят, что наиболее важные новости найдут их сами. Однако, когда люди узнают новости случайно, они могут не получить полную картину событий. Иногда это просто слухи или новости с «кликбейтными» заголовками, которые могут вводить в заблуждение. Плюс такой способ получения информации не дает возможности критически подходить к источникам, поэтому люди легче верят фейковым новостям. Проще говоря, такие «случайные» новости часто бывают неполными или искаженными», — рассказал «Газете.Ru» старший научный сотрудник Лаборатории экономико-социологических исследований НИУ ВШЭ Анастасия Казун.

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