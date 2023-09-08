Путин оценил достижения России в ядерной сфере

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что новый проект по физике высоких плотностей энергии в Саровском ядерном центре важен для обороноспособности России, он впечатляет. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что понимает, насколько это важно для экономики, народного хозяйства, повышения обороноспособности страны, а также добавил, что знаком с некоторыми достижениями в данной сфере.

«И желаю дальнейших успехов», — добавил он.

По его словам, новый проект впечатляет, «это просто какая-то фантастика».

До этого стало известно, что Путин приехал в Саров, где расположен Российский федеральный ядерный центр.

Во время посещения города Путин возложил букет алых роз к памятнику главному конструктору первой советской атомной бомбы академику Юлию Харитону.

В августе 2021 года российский президент подписал указ о присоединении трех муниципалитетов Нижегородской области и Мордовии к Сарову. Как говорится в указе, присоединение преследует цель социально-экономического развития закрытого города. Так, площадь Сарова пополнилась частями территорий Вознесенского и Дивеевского муниципальных округов Нижегородской области и Темниковского муниципального района Мордовии.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».