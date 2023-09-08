Биоинженеры заставили кишечную палочку генерировать электричество из стоков

Швейцарские ученые из Федеральной политехнической школы Лозанны увеличили способность бактерий кишечной палочки производить электричество и использовать для этого сточные воды. Исследование опубликовано в научном журнале Joule.

Кишечные палочки способны вырабатывать электричество с помощью процесса, известного как внеклеточный перенос электронов (ВПЭ).

Исследователи вывели микробы с улучшенной способностью к ВПЭ, что позволило микроорганизмам генерировать электроэнергию, усваивая различные органические субстраты из стоков. В ходе экспериментов палочки поместили в среду из жидких отходов с местной пивоварни.

Благодаря новому методу модифицированные бактерии стали производить втрое больше электротока по сравнению с обычными кишечными палочками, отметили ученые.

По словам авторов разработки, «электрические» микробы способны не только решить проблему переработки отходов, но и использоваться в бактериальных топливных элементах и биосенсорах. Генетическая гибкость позволяет адаптировать микроорганизм конкретной среде и сырью, что делает его универсальным инструментом для устойчивого развития технологий.

Ранее ученые развенчали мифы о микробах, живущих в организме человека.