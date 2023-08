Психологи разрушили миф о «пивных очках» и привлекательности

Американские ученые из Стэнфордского исследовательского центра профилактических исследований в Калифорнии опровергли стереотип о «пивных очках», согласно которому алкогольное опьянение помогает видеть других людей более привлекательными, чем они есть на самом деле. Трезвые люди, как оказалось, чаще выбирают непривлекательных партнеров, нежели пьяные. Статья опубликована в научном журнале Journal of Studies on Alcohol and Drugs (JSAD).

В эксперименте приняли участие 36 мужчин в возрасте от 20 лет. Их приглашали в лабораторию по двое и просили оценить привлекательность других людей на фотографиях и видеозаписях. Испытуемые сначала должны были ответить на вопросы после небольшой дозы спиртного, а через некоторое время пройти тот же тест, выпив безалкогольный напиток.

Ученые пришли к выводу, что опьянение не сделало других людей красивее или привлекательнее в глазах участников исследования. Однако после употребление алкоголя добровольцы в 1,71 раза чаще выбирали самых привлекательных кандидатов по сравнению с их решениями в трезвом состоянии.

Это означает, что трезвость помогает людям чаще выбирать непривлекательных партнеров.

По словам ведущего исследователя, доктора Молли Боудринг, выводы научной работы могут быть полезны для психотерапевтов и их пациентов. Эксперт отметила положительный социальный эффект от употребления спиртного, но предостерегла от долгосрочных проблем, связанных с алкоголем.

Ранее ученые выяснили, как наш мозг реагирует на привлекательные лица.