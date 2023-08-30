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Найден способ повысить сексуальное удовлетворение в паре

IJSH: взаимная мастурбация связана с высоким сексуальным удовлетворением

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Shutterstock

Ученые из Саутгемптонского университета (Великобритания) установили, что взаимная мастурбация улучшает сексуальное удовлетворение партнеров. Результаты исследования были опубликованы в журнале International Journal of Sexual Health (IJSH).

Распространенные в обществе представления часто связывают мастурбацию с одиночеством, однако она может позитивно влиять на отношения в паре. Ряд предыдущих исследований в основном были сосредоточены на индивидуальной мастурбации, оставляя пробел в понимании значения взаимного онанизма.

«Сексуальное удовольствие не должно ограничиваться только проникающим сексом. Мастурбация — один из наиболее надежных путей к сексуальному удовольствию, особенно если речь идет об оргазме женщин», – отметили авторы.

В выборку ученых вошли 117 женщин и 151 мужчина, возраст которых варьировался от 18 до 65 лет. Все они состояли в отношениях. В рамках исследования участники заполнили анкеты, в которых сообщили о последнем сексуальном контакте, его форме и общем уровне удовлетворенности в отношениях.

Исследование выявило положительную связь между недавней взаимной мастурбацией и сексуальным удовлетворением. Другими словами, лица, которые сообщали о взаимной мастурбации в течение последних двух недель, как правило, имели более высокий уровень сексуального удовлетворения по сравнению с теми, кто не сообщал об интимных контактах такого рода.

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