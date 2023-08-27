Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Космический корабль Crew Dragon пристыковался к МКС

NASA: космический корабль Crew Dragon пристыковался к МКС

Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX совершил стыковку с МКС. Трансляция ведется на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Соответствующая трансляция велась на сайте американского ведомства.

Стыковка произошла в 9:16 по времени восточного побережья США (16:16 мск).

До этого стало известно, что ракета-носитель Falcon 9 с кораблем Crew Dragon компании SpaceX стартовала на Международную космическую станцию с космодрома в центре Кеннеди в штате Флорида. Ракета-носитель стартовала в 3.27 по времени восточного побережья США (10.27 мск).

На борту корабля находятся члены экипажа миссии Crew-7: космонавт «Роскосмоса» Константин Борисов, астронавт NASA Жасмин Могбели, астронавт Европейского космического агентства из Дании Андреас Могенсен и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Сатоси Фурукава.

Ранее в США заявили, что военные достижения Китая в космосе захватывают дух.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях