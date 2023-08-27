Космический корабль Crew Dragon пристыковался к МКС

Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX совершил стыковку с МКС. Трансляция ведется на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Соответствующая трансляция велась на сайте американского ведомства.

Стыковка произошла в 9:16 по времени восточного побережья США (16:16 мск).

До этого стало известно, что ракета-носитель Falcon 9 с кораблем Crew Dragon компании SpaceX стартовала на Международную космическую станцию с космодрома в центре Кеннеди в штате Флорида. Ракета-носитель стартовала в 3.27 по времени восточного побережья США (10.27 мск).

На борту корабля находятся члены экипажа миссии Crew-7: космонавт «Роскосмоса» Константин Борисов, астронавт NASA Жасмин Могбели, астронавт Европейского космического агентства из Дании Андреас Могенсен и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Сатоси Фурукава.

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