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Ракета с кораблем Crew Dragon стартовала к МКС с космодрома во Флориде

Ракета с кораблем Crew Dragon стартовала к МКС с россиянином на борту

Ракета-носитель Falcon 9 с кораблем Crew Dragon компании SpaceX стартовала на Международную космическую станцию (МКС) с космодрома в центре Кеннеди в штате Флорида. Трансляцию ведет Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Ракета-носитель стартовала в 3.27 по времени восточного побережья США (10.27 мск).

Стыковка корабля с МКС запланирована на 15.50 мск 27 августа. На борту корабля находятся члены экипажа миссии Crew-7: космонавт «Роскосмоса» Константин Борисов, астронавт NASA Жасмин Могбели, астронавт Европейского космического агентства из Дании Андреас Могенсен и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Сатоси Фурукава.

Запуск Crew Dragon планировали провести 15 августа, однако несколько раз переносили для проведения дополнительных проверок систем корабля и ракеты-носителя.

15 июля 2022 года «Роскосмос» объявил о подписании соглашения о совместных перекрестных полетах российских и американских космонавтов на МКС.

Ранее российские ученые создали космические двигатели, работающие на водке.

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