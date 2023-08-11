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Состоялся запуск первой в истории современной России миссии к Луне

Ракету с автоматической станцией «Луна-25» запустили с космодрома Восточный

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Григорий Сысоев/РИА Новости

С космодрома Восточный запущена ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и автоматической станцией «Луна-25», которая стала первой в истории современной России миссией на естественный спутник Земли. Трансляцию ведет «Роскосмос».

По информации госкорпорации, ракета отработала штатно, разгонный блок отделился от третьей ступени и в настоящее время выводит станцию на траекторию перелета к Луне.

Предыдущая отечественная станция «Луна-24» была запущена в 1976 году.

Ранее стало известно, что ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и «Луной-25» установлена на стартовый стол космодрома Восточный.

До этого пресс-служба «Роскосмоса» сообщила, что запуск миссии был перенесен с июля на август для обеспечения необходимой надежности выполнения проекта.

В июле «Луна-25» была доставлена на космодром Восточный. Цель проекта — отправить автоматический зонд для исследования Южного полюса Луны. Планируется, что модуль будет приземлен неподалеку от кратера Богуславского.

Ранее российские ученые создали космические двигатели, работающие на водке.

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