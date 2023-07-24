Установлено, что состав 40% спортивных добавок не соответствует заявленному

Ученые из Гарвардской медицинской школы установили, что более трети ассортимента спортивных добавок, купленных онлайн, не содержат заявленных ключевых ингредиентов. Результаты работы были опубликованы в журнале JAMA Network Open.

Авторы работы заказали 57 спортивных добавок. На этикетке каждого продукта утверждалось, что препарат содержит одно из пяти растительных соединений, повышающих работоспособность. Эти соединения выступают в роли аналога эфедрина, это жиросжигающие вещество. Ранее оно часто использовалось в БАДах для спортсменов, но затем его запретили, так как оно оказалось ядовитым.

Специалисты провели анализ содержимого препаратов. Результаты показали, что около 40% из всех продуктов не содержали заявленных ингредиентов. В оставшихся 20% было указано неправильное количество веществ, а в 12% обнаружены запрещенные добавки, только 11% соответствовали составу на этикетке.

Исследователи отметили, что результаты указывают на то, что рынок спортивных добавок недостаточно регулируется властями. Для здоровья такое несоответствие заявленному составу в большинстве случаев угроз не несет.

Ранее ученые установили, что добавка для бодибилдеров может защищать от возрастной потери памяти.