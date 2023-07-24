Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Установлено, что состав 40% спортивных добавок не соответствует заявленному

JAMA Network Open: более трети спортивных добавок не содержат заявленных ингредиентов

close
100%
Depositphotos

Ученые из Гарвардской медицинской школы установили, что более трети ассортимента спортивных добавок, купленных онлайн, не содержат заявленных ключевых ингредиентов. Результаты работы были опубликованы в журнале JAMA Network Open.

Авторы работы заказали 57 спортивных добавок. На этикетке каждого продукта утверждалось, что препарат содержит одно из пяти растительных соединений, повышающих работоспособность. Эти соединения выступают в роли аналога эфедрина, это жиросжигающие вещество. Ранее оно часто использовалось в БАДах для спортсменов, но затем его запретили, так как оно оказалось ядовитым.

Специалисты провели анализ содержимого препаратов. Результаты показали, что около 40% из всех продуктов не содержали заявленных ингредиентов. В оставшихся 20% было указано неправильное количество веществ, а в 12% обнаружены запрещенные добавки, только 11% соответствовали составу на этикетке.

Исследователи отметили, что результаты указывают на то, что рынок спортивных добавок недостаточно регулируется властями. Для здоровья такое несоответствие заявленному составу в большинстве случаев угроз не несет.

Ранее ученые установили, что добавка для бодибилдеров может защищать от возрастной потери памяти.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях