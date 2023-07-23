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Названа диета, полезная для ума школьников

В Иллинойсе выяснили, что диета MIND улучшает внимательность у школьников

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Freepik.com

Ученые из Университета Иллинойса в Урбане-Шампейне обнаружили, что диета MIND улучшает внимание у детей школьного возраста. Результаты исследования представлены на NUTRITION 2023, флагманском ежегодном собрании Американского общества питания, и считаются предварительными до публикации в рецензируемом научном журнале.

Диета MIND изначально была разработана для предотвращения снижения когнитивных функций у взрослых. Она сочетает средиземноморскую диету и диету DASH для людей с повышенным давлением. В диете MIND делается упор на свежие фрукты, овощи и бобовые, включая фасоль, чечевицу и горох, а также на листовую зелень и ягоды, которые способствуют здоровью мозга.

В новом исследовании использовались данные 85 детей в возрасте от 7 до 11 лет. В течение семи дней они придерживались диеты MIND или диеты HEI-2015, основанной на общих принципах здорового питания. Также они выполняли задание, требующее пространственного внимания и быстрой реакции. Дети с неврологическими расстройствами были исключены из исследования, чтобы уменьшить искажающие факторы.

Исследователи обнаружили, диета MIND, но не HEI-2015, улучшила результаты выполнения задачи.

«Это говорит о том, что диета MIND может улучшить когнитивное развитие детей, что важно для успеха в школе», — отметили ученые.

Авторы предупредили, что, хотя их исследование показывает ассоциацию, но не причинно-следственную связь.

Ранее ученые нашли безопасный аналог фторированной зубной пасты для детей.

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