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Установлен фактор, влияющий на выбор продуктов питания

Nutrition: гены определяют количество фруктов, рыбы и соли, которое употребляет человек

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Специалисты из Колорадского университета (США) установили, что гены влияют на выбор продуктов. Открытие поможет улучшить составление индивидуальных планов питания. Результаты исследования были представлены на ежегодном собрании Американского общества питания.

В предыдущей работе, которая легла в основу нынешней, авторы идентифицировали 814 областей в геноме человека, которые связаны с различными аспектами рациона человека, в том числе с тем, сколько фруктов, овощей, мяса и рыбы он ест.

В этом исследовании ученые провели общефеноменальное ассоциативное исследование этих регионов – оно необходимо, чтобы установить связь между генами и предпочтениями человека. Для исследования были использованы данные примерно 500 тыс. человек.

В результате они определили 481 область в геноме, которые напрямую влияют на потребление пищи через восприятие вкуса продуктов.

«Потребители сообщают, что вкус является основным фактором выбора продуктов питания, поэтому определение того, как разные люди воспринимают разные вкусы, может стать ключом к персонализированному питанию для улучшения здорового питания», — заключили авторы.

Ранее генетик Крутовский рассказал, может ли ГМО встраиваться в геном человека.

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