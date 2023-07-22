Названы заболевания, которые могут приводить к частым опозданиям

Несколько психологических отклонений, включая синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), могут привести к искажению чувства времени и постоянным опозданиям. Об этом сообщает Daily Mail.

Чувство времени означает способность оценить, сколько времени может отнять задача. Многие факторы, связанные с СДВГ, включая трудности с рабочей памятью и регулированием внимания, могут способствовать искажению чувства времени, объяснил Daily Mail ведущий психолог чат-бота Wysa Смрити Джоши.

Другие эксперты отметили, что ранняя детская травма также может привести к нечувствительности ко времени и склонности к опозданиям, неспособности придерживаться расписания, чувству поглощения задачей или прокрастинации.

Искажение чувства времени не считается заболеванием, но неправильно считать его ленью или глупостью. Психологи также отметили, что у детей, страдающих искажением чувства времени, часто могут быть трудности в обучении.

Людям с такой проблемой психологи посоветовали планировать свою повседневную жизнь и использовать таймеры и будильники, чтобы напоминать себе о предстоящих задачах. Друзья и члены семьи также могут помочь следить за временем. Кроме того, полезно обратиться к специалисту.

Ранее ученые выяснили, как женщины могут повысить самооценку с помощью Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).