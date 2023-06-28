Ученые выяснили, что прием прополиса может замедлять преждевременное старение иммунитета

Ученые из Национального университета Сан-Паулу выяснили, что ежедневная доза 500 мг прополиса безопасна и помогает бороться с преждевременным старением и дисфункцией иммунитета людям с ВИЧ. Исследование опубликовано в журнале Biomedicine & Pharmacotherapy.

Исследователи отслеживали здоровье 40 участников с ВИЧ в течение 90 дней. Половина из них ежедневно принимала 500 мг прополиса — смолы, используемой пчелами для строительства ульев.

Прием прополиса не сопровождался появлением каких-либо побочных эффектов. У принимавших его участников вырос уровень магния в крови. Кроме того, снизился уровень малонового диальдегида в плазме — показателя окислительного стресса, связанного с различными заболеваниями, воспалением и старением.

Ученые считают, что наблюдаемые эффекты были связаны с приемом прополиса, так как у участников не было изменений в образе жизни. Они отметили, что хотя живущие с ВИЧ люди могут рассчитывать на нормальную продолжительность жизни благодаря существующим методам лечения, они все еще сталкиваются с проблемой преждевременного старения.

Сильнее всего этот процесс затрагивает иммунную систему и может привести к развитию диабета, гипертонии или рака. Этот процесс преждевременного старения обусловлен постоянной активацией иммунной системы, хроническим воспалением и окислительным стрессом из-за повреждения клеток свободными радикалами.

По словам ученых, необходимы дополнительные исследования, прежде чем прополис можно будет рекомендовать использовать в качестве эффективного вмешательства для пациентов.

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