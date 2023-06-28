Геологи смогли датировать время образования разлома, связанного с землетрясением в Турции

Ученые смогли датировать образование Восточно-Анатолийского разлома, с которым было связано февральское землетрясение в Турции. Об этом сообщает Миннесотский университет.

Разломы, которые заметны на поверхности земли — это трещины земной коры, порожденные движением тектонических плит планеты. Эти движения вызывают накопление механического напряжения, а его снятие приводит к возникновению землетрясений.

«На Земле множество тектонических плит. Они меняли форму, размер и положение с течением времени, но нам очень редко удается увидеть их форму в явном виде. Анатолийская плита образовалась сравнительно недавно в геологическом смысле, поэтому процессы, которые ее образовали, сравнительно легко исследовать при анализе геологических образцов. Было много споров о возрасте Анатолийской плиты и Восточно-Анатолийского разлома, но наши данные показали, что он, вероятно, сформировался пять миллионов лет назад», — рассказала Донна Уитни, автор исследования из Миннесотского университета.

Уитни и ее команда начали изучать Анатолийскую плиту еще в 2011 году. Тогда они обнаружили признаки того, что в течение десятков миллионов лет лишь середина плиты деформировалась, в то время как обычно это происходит на краях. Затем, пять миллионов лет назад, произошли кардинальные изменения, после чего почти все тектонические движения были сосредоточены вдоль двух основных разломов, вызывающих землетрясения: Северо-Анатолийского разлома и Восточно-Анатолийского разлома.

Именно в зоне Восточно-Анатолийского разлома произошло землетрясение в феврале 2022 года, в результате чего в Турции и Сирии погибли около 57 тыс. человек. Подобные исследования разломов вряд ли приведут к созданию точного средства для прогнозирования землетрясений, но позволят лучше оценивать его риски и возможный ущерб.

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