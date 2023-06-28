Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Геологи смогли датировать время образования разлома, связанного с землетрясением в Турции

В Миннесоте выяснили, что Восточно-Анатолийский разлом образовался 5 млн лет назад

close
100%
Donna Whitney/Google Earth

Ученые смогли датировать образование Восточно-Анатолийского разлома, с которым было связано февральское землетрясение в Турции. Об этом сообщает Миннесотский университет.

Разломы, которые заметны на поверхности земли — это трещины земной коры, порожденные движением тектонических плит планеты. Эти движения вызывают накопление механического напряжения, а его снятие приводит к возникновению землетрясений.

«На Земле множество тектонических плит. Они меняли форму, размер и положение с течением времени, но нам очень редко удается увидеть их форму в явном виде. Анатолийская плита образовалась сравнительно недавно в геологическом смысле, поэтому процессы, которые ее образовали, сравнительно легко исследовать при анализе геологических образцов. Было много споров о возрасте Анатолийской плиты и Восточно-Анатолийского разлома, но наши данные показали, что он, вероятно, сформировался пять миллионов лет назад», — рассказала Донна Уитни, автор исследования из Миннесотского университета.

Уитни и ее команда начали изучать Анатолийскую плиту еще в 2011 году. Тогда они обнаружили признаки того, что в течение десятков миллионов лет лишь середина плиты деформировалась, в то время как обычно это происходит на краях. Затем, пять миллионов лет назад, произошли кардинальные изменения, после чего почти все тектонические движения были сосредоточены вдоль двух основных разломов, вызывающих землетрясения: Северо-Анатолийского разлома и Восточно-Анатолийского разлома.

Именно в зоне Восточно-Анатолийского разлома произошло землетрясение в феврале 2022 года, в результате чего в Турции и Сирии погибли около 57 тыс. человек. Подобные исследования разломов вряд ли приведут к созданию точного средства для прогнозирования землетрясений, но позволят лучше оценивать его риски и возможный ущерб.

Ранее палеонтологи выяснили, что древняя акула-мегалодон была теплокровной.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях