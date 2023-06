Ученые нашли еще один способ улучшения памяти у пожилых людей

Специалисты из Колумбийского университета обнаружили, что флаванолы (питательные вещества, содержащиеся в определенных фруктах и овощах) смягчают возрастную потерю памяти. Работа была опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Флавоноиды — крупнейший класс растительных полифенолов. Они в большом количестве содержатся в таких продуктах, как черника, зеленый чай, грецкие орехи, цитрусовые, виноград, черный шоколад и многие другие.

В своей текущей работе авторы проанализировали данные ряда предыдущих исследований, посвященных старению мозга. Анализ выявил корреляцию между уровнем потребления флаванолов и результатами тестов памяти среди пожилых людей. У лиц старше 60 лет, сидевших на диете с низким содержанием флаванолов, наблюдалось заметное улучшение памяти после восполнения недостатка этих веществ.

«Это подтверждает то, что определенные питательные вещества жизненно важны для поддержания оптимального здоровья стареющего мозга. В пожилом возрасте наш мозг, так же как и развивающийся, нуждается в определенных питательных веществах для оптимального здоровья», – отметили авторы.