В России разработали ИИ, выявляющий скрытые кровопотери

Первый в России алгоритм на основе искусственного интеллекта (ИИ) поможет врачам анестезиологам-реаниматологам выявлять скрытые кровопотери. Он разработан сотрудниками Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ), пишет ТАСС.

Как сообщается, даже опытные врачи не всегда могут своевременно выявить такое опасное явление.

Разработка представляет нейронную сеть, которая обрабатывает данные с медицинского оборудования. Она прогнозирует тяжелые состояния пациентов, связанные со скрытыми кровопотерями после операций или полученных травм.