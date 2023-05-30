Побит рекорд по количеству человек на орбите Земли

После запуска китайского космического корабля «Шэньчжоу-16» количество человек, которое одновременно находится на орбите Земли, достигло 17 человек, что является рекордом, передает РИА Новости.

По данным агентства, предыдущий рекорд был установлен 16 сентября 2021 года, когда на орбите одновременно собрались 14 человек. До этого рекорд держался четверть века — в марте 1995 года на орбите одновременно находились 13 человек.

Китайский корабль «Шэньчжоу-16» с экипажем из трех человек стартовал на ракете «Чанчжэн-2» в 4.31 мск 30 мая и направляется к орбитальной станции «Тяньгун», где уже находятся трое их соотечественников.

Кроме этого, на Международной космической станции (МКС) в настоящее время работают экипажи российского корабля «Союз МС-23», американского Crew Dragon (миссия Crew-6) и частной миссии компании Axiom Space AX-2, всего 11 человек.

Ранее центр подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю. А. Гагарина сообщил, что женщина-космонавт из Белоруссии Марина Василевская войдет в основной экипаж 21-й экспедиции посещения МКС.