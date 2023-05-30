Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Побит рекорд по количеству человек на орбите Земли

После запуска КНР корабля «Шэньчжоу-16» количество человек на орбите Земли побило рекорд

close
100%
Роскосмос

После запуска китайского космического корабля «Шэньчжоу-16» количество человек, которое одновременно находится на орбите Земли, достигло 17 человек, что является рекордом, передает РИА Новости.

По данным агентства, предыдущий рекорд был установлен 16 сентября 2021 года, когда на орбите одновременно собрались 14 человек. До этого рекорд держался четверть века — в марте 1995 года на орбите одновременно находились 13 человек.

Китайский корабль «Шэньчжоу-16» с экипажем из трех человек стартовал на ракете «Чанчжэн-2» в 4.31 мск 30 мая и направляется к орбитальной станции «Тяньгун», где уже находятся трое их соотечественников.

Кроме этого, на Международной космической станции (МКС) в настоящее время работают экипажи российского корабля «Союз МС-23», американского Crew Dragon (миссия Crew-6) и частной миссии компании Axiom Space AX-2, всего 11 человек.

Ранее центр подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю. А. Гагарина сообщил, что женщина-космонавт из Белоруссии Марина Василевская войдет в основной экипаж 21-й экспедиции посещения МКС.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях