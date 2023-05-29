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Российские ученые работают над нейросетью, которая будет анализировать помет летучих мышей

В AIRI обучают нейросеть GENA искать вирусы и бактерии в помете летучих мышей

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Специалисты Института искусственного интеллекта AIRI обучают российскую нейросеть GENA находить вирусы и бактерии в помете летучих мышей, об этом «Газете.Ru» рассказала биоинформатик, научный сотрудник и руководитель группы «Биоинформатика» AIRI Ольга Кардымон.

«Мы придумываем новые подходы к применению GENA. Например, мы хотим ее применять для данных секвенирования метагеномного сообщества из помета летучей мыши. Мы проверяем, может ли GENA определить разные геномы вирусов и бактерий, которые были секвенированы в этом помете», – заявила биоинформатик.

GENA –первая языковая модель для ДНК, обученная на самой полной версии генома человека. Она была выложена в открытый доступ в конце марта 2022 года. Спектр ее возможных применений широк: с ее помощью генетики могут определять влияние мутаций на работу генов, искать различные участки генома, классифицировать живые организмы на основе данных секвенирования и пр.

«GENA обращает внимание на те участки, которые имеют некий биологический смысл. Другими словами, даже если мы не можем найти никаких упоминаний в научной литературе о том, что конкретный участок в геноме на что-то влияет, это не значит, что нейросеть ошиблась. Возможно, она нашла что-то новое, неизвестное в биологии. Такие участки нужно изучать, – они помогут потихонечку размотать клубок загадок нашего генома», – отметила Кардымон.

Подробнее о том, как нейросети ищут мутации в геноме человека, создают не существовавшие ранее в природе белки и предсказывают эффективность вакцин и лекарств – в материале «Газеты.Ru».

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