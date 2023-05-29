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Перечислены продукты, способствующие улучшению качества сна

DailyMail: сыр, рыба и некоторые фрукты улучшают качество сна

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Диета влияет на качество сна человека – следовательно, его можно улучшать, съедая тот или иной продукт, считают диетологи и специалисты компаний Honestly Nutrition и The Good Sleep Clinic. Они во время беседы с DailyMail они назвали семь продуктов, которые помогут лучше спать.

В их число вошли сыр, вишни, злаки с низким содержанием сахара, бананы, миндаль, а также продукты богатые магнием и омега-3.

«Сыр и другие молочные продукты содержат триптофан, аминокислоту, которая помогает легче засыпать, и кальций, который помогает уменьшить стресс. Вишня – это природный источник веществ, повышающих выработку мелатонина (гормон сна), а не сладкие злаки и бананы – триптофана», – объяснили специалисты.

Если говорить о продуктах, богатых магнием, то в их число входят тыквенные семечки, шпинат, миндаль и темный шоколад. Омега-3 содержится в рыбе, семенах чиа и льняных.

«Последний прием пищи лучше запланировать по крайней мере за два часа до сна, чтобы избежать скачков уровня сахара в крови и повышения температуры тела, которые могут возникнуть во время переваривания пищи», – отметили специалисты.

Кроме того, стоит избегать жирной и острой пищи. По словам специалистов, она может вызвать изжогу и расстройство желудка, что может помешать хорошему сну, так же как алкоголь, кофеин и табак.

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