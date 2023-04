Физики улучшили качество снимков МРТ в 64 миллиона раз и рассмотрели отдельные клетки мозга

Duke Center for In Vivo Microscopy

Ученые из Университета Дьюка улучшили метод МРТ, сделав снимки мозга в 64 млн раз четче. Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

МРТ обеспечивает достаточно хорошее разрешение, чтобы обнаруживать опухоли головного мозга, но снимки должны быть намного четче, чтобы рассмотреть микроскопические детали мозга.

Ученые совместили метод сверхмощной МРТ со световой микроскопией, что позволило им создать схему соединений всего мозга мышей в высоком разрешении. В большинстве аппаратов МРТ используют магниты от 1,5 до 3 Тесла. Авторы новой работы использовали магнит мощностью в 9,4 Тесла. Изображения обрабатывал высокопроизводительный компьютер, эквивалентный почти 800 ноутбукам.

В итоге разрешение составило 5 микрон — в 64 млн раз меньше, чем у обычной МРТ. Ученым удалось рассмотреть в мозге мыши определенные группы клеток по всему мозгу, например, вырабатывающие дофамин клетки, которые играют важную роль в прогрессировании болезни Паркинсона.

Усовершенствованная МРТ приведет к намного более глубокому пониманию изменений мозга у людей с возрастом, при диете и болезни Альцгеймера.