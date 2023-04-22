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Генетики раскрыли секрет древних кочевых «принцесс» хунну

Science Advances: «принцессы» хунну сыграли решающую роль в строительстве империи кочевников

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Новое исследование предполагает, что высокопоставленные женщины могли сыграть решающую роль в объединении хунну — кочевого народа, из-за чьих набегов Китай возвел Великую стену. Исследование опубликовано в журнале Science Advances.

Хунну, которые, возможно, были одними из древних предков монголов, сформировали объединение кочевых народов, которое просуществовало с II века до нашей эры по I век нашей эры. В этот период хунну контролировали большую часть Центральной Азии, от современного Казахстана до Монголии. О народе известно мало, в основном информация получена из китайских источников.

Ученые из Мичиганского университета проанализировали ДНК, выделенную из могил хунну, которые находились у границ их империи (в предгорьях Южного Алтая в Монголии). Они выяснили, что могилы принадлежали женщинам из глубинных земель империи, что соответствует современной центральной Монголии. Судя по убранству могил, украшенных золотыми символами кочевников (солнцем и луной), женщины принадлежали к высшей элите.

Открытие предполагает, что элитные семьи, контролировавшие империю хунну, отправляли своих женщин на границу, чтобы укрепить через браки политические союзы с местными элитами. Богатство захоронений говорит о том, что женщины сохраняли высокий статус на протяжении всей своей жизни. По мнению ученых, это может означать, что они были активными участниками плана, а не просто инструментами своих родственников-мужчин.

При этом древняя ДНК из останков в небольших гробницах показала гораздо более широкое генетическое разнообразие. Люди империи хунну часто происходили из отдаленных регионов — от Черного моря до Восточной Монголии.

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