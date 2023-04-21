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Ученые создали наушник для регистрации электрической активности мозга при деменции

Датские ученые создали наушник для определения деменции по электрической активности мозга

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Depositphotos

Ученые из Орхусского университета разработали и протестировали устройство для ушной ЭЭГ, похожее на наушники-вкладыши, которое в будущем, возможно, поможет выявлять болезни Паркинсона и Альцгеймера. Об этом сообщается на сайте университета.

Недавние исследования показали, что особенности сна человека могут указывать на ранние признаки болезни Альцгеймера и Паркинсона. Но регистрация электрической активности мозга обычно проводится в стационаре, что не позволяет сделать ее массовой. Ученые разработали устройство для считывания электрической активности мозга во сне.

Девайс напоминает наушник-вкладыш. Его преимущество заключается в том, что устройство можно использовать в повседневной жизни. Это делает потенциальную технологию ушной ЭЭГ хорошим инструментом скрининга, который можно использовать дома — как аппараты для измерения артериального давления.

«Болезни Альцгеймера и Паркинсона — это болезни, которые развиваются в течение многих лет. Обычно их обнаруживают только тогда, когда у вас начинают развиваться когнитивные нарушения: проблемы с памятью, сном или движениями. Мы надеемся, что наше устройство позволит определять признаки этих заболеваний за 10-15 лет до первых симптомов», — объяснили ученые.

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