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Илон Маск назвал критерий для успешного тестового запуска Starship Super Heavy

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SpaceX

Чтобы запустить в тестовом режиме модуль Starship Super Heavy, Илон Маск, основатель и гендиректор космической компании SpaceX, решил не слишком завышать свои ожидания.

«Я считаю успехом любой результат, если стартовая площадка будет цела и невредима», ― заявил миллиардер Маск во время трансляции в Twitter Spaces.

Вторая попытка запуска Starship Super Heavy состоится сегодня, 20 апреля, в 16:28 мск. По словам Илона Маска, он не исключает, что во время 90-минутного полета аппарата SpaceX могут возникнуть очередные неполадки.

Напомним, первую попытку SpaceX запустить модуль Starship Super Heavy со стартовой площадки в Техасе пришлось отменить в понедельник, 17 апреля, из-за застрявшего клапана в системе наддува первой ступени ракеты-носителя.

Модуль Starship Super Heavy оборудован 33 двигателями Raptor V2, которые вырабатывают более 16,5 миллионов фунт-сил (7257,4 тс), что делает ракету SpaceX самой мощной в истории. Тяга Starship Super Heavy примерно в два раза больше, чем у ракеты НАСА «Сатурн-5» миссии «Аполлон» и установки НАСА SLS лунной миссии «Артемида».

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