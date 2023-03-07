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Врачи усомнились в эффективности мочегонных для профилактики камней в почках

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hopkinsmedicine.org

Ученые из Университета Альберты выяснили, что тиазидные мочегонные лекарства могут быть полезны для профилактики камней в почках не всем пациентам. Исследование опубликовано в New England Journal of Medicine.

Исследования, проведенные несколько десятилетий назад, показали, что тиазидные мочегонные могут предотвращать рецидивы у людей с почечными камнями, содержащими кальций.

В новой работе приняли участие 416 пациентов, которым давали плацебо или мочегонное гидрохлоротиазид. В течение трех лет частота рецидивов камней в почках была одинаковой в обеих группах: около 50%.

Ученые отметили, что обычно тиазидные мочегонные назначают не всем, у кого есть камни в почках, а только пациентам с камнями из кальция и высоким уровнем кальция в моче. Считается, что тиазидные мочегонные снижают риск образования камней в почках, потому что они уменьшают выделение кальция с мочой.

В исследовании же приняли участие пациенты с различными уровнями кальция. Результаты означают, что эффективность тиазидных мочегонных может зависеть от состава почечных камней.

Учитывая это и небольшое количество участников, медики считают, что пока не врачам не нужно менять клинические рекомендации, а пациентам — отказываться от тиазидных мочегонных. Тем не менее, нужны дополнительные исследования, чтобы подтвердить их эффективность и определить группы, для которых прием этих лекарств будет наиболее полезен.

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