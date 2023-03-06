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Ученые заметили, что выбросы агропромышленности «подогреют» климат на 1 градус к 2100 году

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Выбросы парниковых газов, производимые сельским хозяйством и смежными отраслями, приведут к дополнительному потеплению Земли на 1 градус к концу XXI века. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на публикацию в Nature Climate Change.

По мнению большинства климатологов, в XXI веке климат должен значительно потеплеть из-за влияния человека и его хозяйственной деятельности. В том числе источником парниковых газов, включая углекислоту и метан, является сельское хозяйство.

Теперь ученые провели расчеты и выяснили, насколько сильно это влияние. «Проведенные нами расчеты показывают, что выбросы, связанные с производством еды, дополнительно повысят температуры на Земле примерно на один градус Цельсия к началу следующего столетия. При этом 55% от этого потепления можно избежать, если улучшить производственные практики и добиться всемирного перехода на здоровые диеты, а также более экономные практики производства пищевых продуктов», — пишут авторы исследования. Кейси Иванович и ее коллеги обнаружили, что выбросы парниковых газов, связанные с сельхоз отраслью и пищевой промышленностью, повысят средние температуры на Земле на 0,4 градуса Цельсия к началу следующего столетия даже при сохранении текущей численности населения планеты и при максимальной оптимизации производства и переработки продуктов питания.

Чтобы выяснить это, авторы рассмотрели функционирование отдельных отраслей сельского хозяйства, а также ряда смежных индустрий, вроде производства удобрений. Выбросы парниковых газов — метана, закиси азота и углекислого газа — были подсчитаны для каждой стадии и этапа производства, затем эти данные были экстраполированы на дальнейший рост населения Земли и рост производства сельхоз продукции.

Исследователи делают вывод, что одно только сельское хозяйство делает заведомо невыполнимыми цели Парижского соглашения по климату, в рамках которого страны взяли на себя обязательства ограничить эмиссию парниковых газов и ограничить потепление 1,5-2 градусами.

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