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Институт русского языка РАН внес три новых слова в орфографический словарь

В словарь Института русского языка внесли слова «коптер», «почтомат» и «фотовидеофиксация»

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В орфографический словарь Института русского языка имени В.В. Виноградова РАН добавили три новых слова: коптер, почтомат и фотовидеофиксация. Об этом свидетельствуют данные орфографического академического ресурса «Академос».

Данное обновление словаря стало первым с начала 2023 года. В 2022 году в словарь вошли 207 новых слов, в числе которых: абьюз, видеоблогер, джетлаг, вышиванка, стендапер, шаурма и другие.

28 февраля Владимир Путин подписал закон о госязыке, регулирующий употребление иностранных слов. Согласно нововведениям, при использовании русского языка как государственного недопустимо применение иностранных слов, за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке, которые зафиксируют в нормативных словарях.

Позднее член совета при президенте РФ по русскому языку, руководитель портала «Грамота.ру» Константин Деревянко рассказал «Газете.Ru», что в России появится единая цифровая платформа русского языка. По его словам, данное решение было поддержано на заседании совета 2 марта.

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