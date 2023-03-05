Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Биологи нашли мутировавших муравьев, которые не хотят работать и паразитируют на собратьях

close
100%
Global Look Press

Биологи из Университета Рокфеллера обнаружили муравьев, которые из-за мутаций не работают, а паразитируют на собратьях в своей или чужой колонии. Результаты исследования были опубликованы в журнале Current Biology.

Ученые обнаружили мутанта, напоминающего матку, в колонии клональных муравьев Ooceraea biroi. Обычно они размножаются бесполым методом, без матки.

Как оказалось, виной этому мутация в супергене, который объединяет более 200 отвечающих за метаболизм гормонов генов. Такие изменения приводят к тому, что в колонии появляется насекомое с крыльями, большими глазами и яичниками. Они размножаются бесполым путем, и, как правило, потомство сохраняет «сломанные» гены.

Исследователи обнаружили, что такие муравьи размножаются в два раза чаще своих собратьев. Однако их популяция контролируется: если муравьев не хватает для обслуживания псевдо-маток, то часть из них погибает еще на стадии куколок.

По словам ученых, такие мутации могут встречаться и у других видов муравьев. Вероятно, в будущем ученым придется выделить их в отдельный вид.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть