Биологи нашли мутировавших муравьев, которые не хотят работать и паразитируют на собратьях

Биологи из Университета Рокфеллера обнаружили муравьев, которые из-за мутаций не работают, а паразитируют на собратьях в своей или чужой колонии. Результаты исследования были опубликованы в журнале Current Biology.

Ученые обнаружили мутанта, напоминающего матку, в колонии клональных муравьев Ooceraea biroi. Обычно они размножаются бесполым методом, без матки.

Как оказалось, виной этому мутация в супергене, который объединяет более 200 отвечающих за метаболизм гормонов генов. Такие изменения приводят к тому, что в колонии появляется насекомое с крыльями, большими глазами и яичниками. Они размножаются бесполым путем, и, как правило, потомство сохраняет «сломанные» гены.

Исследователи обнаружили, что такие муравьи размножаются в два раза чаще своих собратьев. Однако их популяция контролируется: если муравьев не хватает для обслуживания псевдо-маток, то часть из них погибает еще на стадии куколок.

По словам ученых, такие мутации могут встречаться и у других видов муравьев. Вероятно, в будущем ученым придется выделить их в отдельный вид.