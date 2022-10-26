Археологи датировали наскальный рисунок оленя возрастом 19 тыс. лет

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Marcos Garcia-Diez et al./European Journal of Archaeology

Археологи исследовали наскальные рисунки пещеры Лас-Чименеас. Статья об этом опубликована в European Journal of Archaeology.

В Кантабрии, на севере Испании, располагается знаменитый археологический памятник, пещерная система Монте-Кастильо. Еще во второй половине XX века здесь был обнаружен ряд доисторических рисунков. Их нарисовали на мягкой глине руками или тупым орудием, а после обвели углем. Всего ученые насчитали более 16 отдельных изображений животных.

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Marcos Garcia-Diez et al./European Journal of Archaeology

Маркос Гарсия-Дьес из Мадридского университета Комплутенсе и его коллеги решили получить точную датировку этих изображений. Для этого они провели радиоуглеродный анализ частичек древесного угля. Выяснилось, что самая старая фигура датируются периодом 19610–20951 лет назад, а самая свежая — 17446–18200 лет назад. Фигура оленя была нарисована 18710–18946 лет назад.

Это позволило отнести рисунки к раннему мадленскому времени. Мадленская культура существовала в позднем палеолите на территории Европы. Носители культуры на раннем периоде существования охотились на мамонта, а затем (после его вымирания) переключились на северного оленя, дикую лошадь и другие виды крупных животных, обитавших в Европе в конце ледникового периода. Первоначально эти люди изготавливали орудия из монолитного кремня, но затем разработали технологию микролитов — закрепления многих мелких камешков на деревянной или костяной основе.

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