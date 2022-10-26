Императорские пингвины могут вымереть

Императорский пингвин, самый высокий и крупный из всех пингвинов в мире, был официально объявлен правительством США видом, находящимся под угрозой исчезновения, из-за экзистенциального риска, который представляет для птиц климатический кризис. Об этом пишет The Guardian.

Пингвины, которые являются эндемиками Антарктиды, столкнутся с почти полным уничтожением из-за потери морского льда в течение этого столетия, и эта ситуация побудила Службу охраны рыбных ресурсов и дикой природы США включить их в список исчезающих видов.

«Изменение климата оказывает глубокое влияние на виды во всем мире, и решение этой проблемы является приоритетом для администрации», — сказала Марта Уильямс, директор Службы охраны рыбных ресурсов и дикой природы.

Императорские пингвины могут достигать 130 см в высоту и славятся своей заботой о потомстве: пары самцов и самок по очереди укрывают свои яйца в жестоких холодных условиях, в то время как партнер добывает пищу. У пингвинов почти комическая прогулочная походка на суше, но они являются искусными пловцами, в океане они охотятся на рыбу и ракообразных.

Воды вокруг и под морским льдом важны для пингвинов как место для кормления, а сам лед важен как место для отдыха животных, укрытия во время их ежегодной линьки и спасения от хищников. Но потеря морского льда из-за глобального потепления угрожает среде обитания этих пингвинов, а закисление океана сокращает запасы криля, ключевого источника пищи.

Изменения, происходящие в Антарктике, угрожают регулярным повторением таких ситуаций, как недавняя гибель второй по величине известной колонии императоров, когда в 2016 году в заливе Халлей погибло более 10 000 птенцов из-за раннего вскрытия морского льда. Птенцы еще не были готовы нормально плавать и утонули. Колония до сих пор не восстановилась.

Популяция императорских пингвинов в Пойнт-Геологи, которая была показана в фильме «Марш пингвинов», сократилась почти на 50% с 1970-х годов.