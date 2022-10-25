Во Франции обнаружили средневековое захоронение капеллана 1305 года

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Luc Couvee/Inrap

Археологи обнаружили средневековую могилу капеллана. Об этом сообщает Национальный институт охранных археологических исследований Франции.

Раскопки велись неподалеку от базилики в городе Сен-Кантен. В средние века на этом месте располагался монастырь, и обнаруженные несколько могил находились в его внутреннем дворике.

Особенное внимание археологов привлекла хорошо сохранившаяся могила с синим могильным камнем. На ее поверхности находится выгравированное изображение священнослужителя в рясе, который стоит со сложенными руками под готической аркой, символизирующей вход в рай. При этом на плите сохранилась и красная краска, которой были прокрашены линии рисунка. Эпитафия на этом надгробии позволила установить, что в могиле покоятся останки капеллана церкви Святого Квинтина, умершего в 1305 году.

Кроме того, при раскопках на территории базилики удалось найти остатки форм для отливки колоколов XVII века, а также плавильную печь.

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