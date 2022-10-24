Археологи обнаружили людей железного века с устаревшими каменными орудиями

close
100%
Bernadeta Kufel-Diakowska et al./Antiquity

Ученые обнаружили тесло каменного века в погребении железного века. Об этом сообщает издание N+1.

В 1300-500-к годы до нашей эры в центральной Европе существовали несколько культур погребальных урн. Ее выделял отказ от курганов и переход к захоронению людей в могиле в глиняной урне. Урнопольцы занимались земледелием и скотоводством, и на поздних этапах истории перешли к использованию железных орудий.

Бернадета Куфель-Дяковская и ее коллеги из Вроцлавского университета обнаружили урнопольские захоронения на территории могильника Милославице-6. В одном из урн лежали кремированные человеческие останки, а крышку перекрывало керамическое блюдо. Помимо керамики, в могиле находилось каменное тесло, характерное для неолитической культуры линейно-ленточной керамики. Оно представляет собой каменное орудие размером 142×33,6×22,6 миллиметра, изготовленное из метабазита. По данным исследователей, выходы аналогичной породы существуют в Йизерских горах, примерно в 200 километрах от могильника. Известно, что каменные тесла зачастую служили как топоры в позднейшую эпоху меди.

Археологи предполагают, что орудие изготовили древние земледельцы культуры линейно-ленточной керамики (5500-4000 года до нашей эры) неподалеку от месторождения камня, потом в результате обмена отдали его охотникам-собирателям в районе Милославице-6. Лишь затем, много лет спустя, его использовали люди железного века, и они же положили его в могилу.

Ранее археологи обнаружили следы огня возрастом 300 тыс. лет в Денисовой пещере.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть