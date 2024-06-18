Страны НАТО пока не знают, какие санкции могут ввести против Китая за поддержку России

Страны Организации Североатлантического договора (НАТО) пока не знают, какие санкции ввести против Китая за поддержку России. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, слова которого передает ТАСС.

Он заявил, что все больше стран НАТО считают, что «так больше продолжаться не может». Он подчеркнул, что Пекин старается поддерживать нормальные отношения с Европой и одновременно поддерживает Россию. Столтенберг добавил, что если Китай не изменит свою политику, то его могут ждать последствия.

18 июня Йенс Столтенберг заявил, что Запад должен заставить Китай «заплатить» за якобы поддержку России в конфликте на Украине. По словам Столтенберга, Си Цзиньпин пытается «создать впечатление, что он отходит на второй план в этом конфликте, чтобы избежать санкций».

16 июня премьер-министр Японии Фумио Кисида, комментируя итоги прошедшего в Италии саммита «Большой семерки» (G7), заявил, что Токио рассматривает возможность введения новых санкций против организаций из третьих стран, включая Китай, из-за ситуации на Украине.

Ранее в Кремле заявили о подготовке Россией ответа на новые санкции США.