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Бывший игрок сборной России оценил шансы Грузии на выход в плей-офф Евро

Тренер Тетрадзе: шансы Грузии на выход в плей-офф Евро – 50%

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Piroschka Van De Wouw/Reuters

Знаменитый отечественный футболист, экс-защитник сборной России Омари Тетрадзе, работавший главным тренером грузинского «Сабуртало», высказался о шансах сборной Грузии на первом для нее чемпионате Европы по футболу.

«Евро — уже мотивация для футболиста. Клубы всех стран следят за игроками и подбирают их для усиления. Если Хвича, со слов отца, хочет попасть в «ПСЖ», то надо быть в тонусе на таком большом турнире. Он должен доказать, что он лучший. Шансы Грузии 50 на 50. Фаворит в этой группе, конечно, Португалия. Но со всеми можно играть», — приводит слова Тетрадзе Legalbet.

Специалист отметил, что весь состав грузинской команды выступает в европейских чемпионатах, а само попадание на Евро – большое достижение. При этом шансы Португалии на выход в плей-офф Тетрадзе тоже оценил как 50 на 50. Считает он, что слухи об интересе французского «Пари Сен-Жермен» не повлияют на качество игры Хвичи Кварацхелии, который должен показать свой высокий класс на турнире.

Сборная Грузии в группе F встретится с командами Турции, Чехии и Португалии. В плей-офф выйдут лучшие две команды каждого квартета, а также четыре из шести лучших сборных, занявших третьи места.

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