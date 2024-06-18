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В Петербурге редкую кольчатую нерпу выходили и вернули в дикую природу

В Петербурге выходили и вернули в Финский залив редкую кольчатую нерпу

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Водоканал Санкт-Петербурга/VK

В Петербурге спасли, выходили и отправили в дикую природу редкую кольчатую нерпу. Об этом сообщает пресс-служба ГУП «Водоканал Санкт-Петербург».

Сообщается, что 17 июня специалисты Фонда друзей балтийской нерпы выпустили в Финский залив представительницу редкого вида — балтийскую кольчатую нерпу. Отмечается, что популяция этого вида составляет не более 100 особей.

Млекопитающее попало в центр помощи в конце марта. Во время шторма маленькую нерпу оторвало от матери и выбросило на берег. В тот момент она весила всего семь килограммов и не умела добывать себе пищу.

«Одна из важных наших побед во время выхаживания животных — не допустить их привыкания к человеку. Балтийская нерпочка сохранила свой дикий нрав и полностью готова к самостоятельной жизни в естественной среде обитания», — рассказал специалист центра помощи.

За время пребывания в центре нерпа выросла до 23 килограммов. Теперь она может долгое время находиться в воде и охотиться.

Ранее исхудавшего нерпенка спасли на набережной в Петербурге.

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