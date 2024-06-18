Убийцам «Мотороллы» запросили пожизненное заключение

Прокурор просит от 24 лет до пожизненного срока для обвиняемых в убийстве Арсена «Мотороллы» Павлова, первого командира батальона «Спарта» Донецкой народной республики (ДНР), а также первого главы ДНР Александра Захарченко. Об этом сообщает телеканал »РБК».

По мнению следствия, главный обвиняемый, Александр Погорелов в июне 2016 года вместе с сообщником Александром Тимошенко согласились выступить исполнителями убийства Арсена Павлова. В сговор также был вовлечен Василий Чурилов и Артем Ена, которые осуществляли слежку за «Мотороллой». Все фигуранты дела обвиняются также в работе на СБУ.

Следствие просит назначить Погорелову пожизненное заключение, Тимошенко — 24 года в колонии строгого режима, Василию Чурилову — 29 лет, Артему Ене — 28 лет заключения в аналогичных условиях.

До этого прокурор попросил суд назначить от 24 лет колонии до пожизненного заключения Александру Погорелову — фигуранту уголовного дела о покушении на Александра Захарченко.

Ранее террористу, выжившему после выстрела в голову, сделали операцию.