Заболотный подписал контракт с «Химками»

Инвестор подмосковных «Химок» Туфан Садыгов заявил, что нападающий Антон Заболотный подписал контракт с клубом, передает «Спорт-Экспресс».

«Мне сказали, что сегодня подписали Заболотного», — сказал Садыков.

Текущий контракт Заболотного с московским ЦСКА истек летом 2024 года. В прошедшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Заболотный провел 29 матчей, в которых забил девять мячей и отдал две результативные передачи. Transfermarkt оценивает стоимость форварда в €900 тыс.

ЦСКА в завершившемся сезоне РПЛ ЦСКА занял шестое место, набрав по итогам чемпионата 48 очков. В Кубке России армейская команда завершила выступление на стадии финала Пути РПЛ, уступив в двухматчевом противостоянии петербургскому «Зениту».

Чемпионом России прошлого сезона стал петербургский «Зенит», который победил в РПЛ в шестой раз подряд. Второе место занял «Краснодар». Замкнуло тройку московское «Динамо».

Ранее Заболотный покинул ЦСКА.