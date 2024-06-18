Роспотребнадзор выявил поставщиков продукции, вызвавшей ботулизм в ряде регионов РФ

В Роспотребнадзоре заявили, что поставщики и производители продукции, из-за которой был вызван ряд случаев заболевания ботулизмом в ряде регионов Российской Федерации, были определены, их деятельность приостановлена. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В публикации отмечается, два основных изготовителя продукции базируются в Москве и Московской области. Они производили полуфабрикат для салатов «фасоль в вакуумной упаковке» без подачи уведомления о начале своей деятельности, а также допустили выпуск опасной продукции.

В ведомстве подчеркнули, что предприятие, где был произведен продукт, расположено в промышленной зоне, рядом с существующими свалками отходов, в антисанитарных условиях.

Более 172 тонн опасной продукции было изъято из оборота, добавили в Роспотребнадзоре.

Число заболевших ботулизмом из-за испорченной еды приближается к 200. Пострадали люди в четырех регионах России, больше всего отравившихся в столице. Десятки людей в реанимации, часть — на ИВЛ. Во время обысков в местах реализации продукции выяснилось, что на производстве работали мигранты, а качество процесса никто не контролировал. По предварительным данным, причиной отравления стала консервированная фасоль. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее инфекционист прокомментировал вспышку заболевания ботулизмом.