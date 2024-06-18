Назван клуб, куда может перейти один из лучших форвардов Первой лиги

Подмосковные «Химки», вышедшие в Российскую премьер-лигу с первого места в Первой лиге, ведут работу над приобретением ведущего нападающего московской «Родины» Ивана Тимошенко, сообщает Legalbet.

По информации источника издания, «Химки» ранее уже сделали предложение о переходе игрока за €500 тысяч, однако оно было отвергнуто, так как «Родина» оценивает своего лучшего бомбардира двух последних сезонов в большую сумму.

В завершившемся сезоне Тимошенко принял участие в 31 матче «Родины», отметившись 15 забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Забив 14 мячей в чемпионате Первой лиги, Тимошенко стал вторым бомбардиром турнира. Год назад он поделил первенство по голам в турнире с боснийцем Гедеоном Гузиной из калининградской «Балтики», отличившись 14 раз в 30 встречах. По версии Transfermarkt, трансферная стоимость Тимошенко составляет €1 млн. Его контракт с «родными» рассчитан до лета 2025 года.

«Родина» уже второй сезон подряд заняла пятое место в Первом дивизионе, уступив тульскому «Арсеналу» в гонке за место в стыках за выход в РПЛ.

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