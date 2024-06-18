В Москве женщину госпитализировали после обрушения дерева

Жительница Москвы пострадала после того, как на нее обрушилось дерево. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы города.

Инцидент произошел на западе столицы, на Большой Филевской улице. Дерево упало на россиянку. Медики оперативно прибыли на место и госпитализировали пострадавшую в Боткинскую больницу. О характере травм женщины не сообщается.

До этого в Подмосковье 14-летняя школьница пострадала после падения дерева. Вместе с тренером по конному спорту она отправилась на прогулку верхом, но в Солнечногорском округе дерево сбило ее с лошади. При этом специалисты медицинской помощи не могли добраться до места, поэтому педагог обратилась к спасателям.

Вскоре сотрудники экстренных служб прибыли, и, после оказания первой помощи, передали пострадавшую медикам.

На ситуацию обратили внимание в правоохранительных органах. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Брянской области сухое дерево упало на машину с матерью и ребенком в салоне.