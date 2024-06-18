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Маск рассказал, что приведет США к забвению

Маск: чрезмерные траты правительства США доведут страну до забвения

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Gonzalo Fuentes/Reuters

Чрезмерные траты правительства Соединенных Штатов доведут страну «до забвения». Об этом заявил американский бизнесмен Илон Маск на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«Федеральное правительство доведет Америку до забвения», - отметил предприниматель, комментируя сообщение одного из пользователей соцсети X, который заявил, что «процент по госдолгу США за май этого года составили 103 миллиарда долларов».

До этого президент РФ Владимир Путин во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что США задолжали мировой экономике $54,3 трлн, которые ничем не обеспечены.

По его словам, в данную сумму входят $12,6 трлн, которые физлица держат на своих банковских счетах или «просто в карманах, под матрасом», вне границ Соединенных Штатов. Еще $10 трлн взято американскими компаниями, отметил глава государства.

Ранее госдолг США впервые превысил $34 трлн.

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