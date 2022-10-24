Биологи раскрыли секрет эволюции функций ярких окрасов животных

Биологи-эволюционисты из Оклахомского и Аризонского университетов обнаружили связь между функцией ярких цветов в окрасе животных и системой активности их предков. Работа была опубликована в журнале Evolution.

Животные часто используют одни и те же цвета в окраске для разных целей. Исследователи проанализировали данные о 1824 видах наземных позвоночных в поисках корреляции между дневным и ночным образом жизни и функцией яркой окраски.

В результате ученые пришли к выводу, что животные, которые используют яркую окраску для привлечения сексуального партнера, произошли от животных, которые были активны в течение дня. Животные же, которые используют яркие цвета как знак предупреждения об опасности, произошли от ночных зверей.

«Похоже, что эта закономерность сохраняется для наземных позвоночных, которые эволюционировали в течение последних 350 млн лет», — заявили ученые.

По словам исследователей, ящерицы и птицы обычно используют свою окраску как сексуальный сигнал, а амфибии и змеи обычно как предупреждение. Многие из земноводных и змей сейчас активны в течение дня, однако их предки вели ночной образ жизни.