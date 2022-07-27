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Российские ученые открыли течения, ускоряющие таяние льдов в Арктике

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Павел Львов/РИА «Новости»

Российские ученые открыли новые течения в желобе Святой Анны, через который проходит часть теплых вод из Северной Атлантики в Арктику. Они могут ускорять таяние морских льдов летом и замедлять их образование зимой, передает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Российского научного фонда.

«Авторам удалось показать существование неизвестного ранее теплого поверхностного течения от северной оконечности Новой Земли на север вдоль восточного склона желоба, которое приводит к более раннему таянию льдов и более позднему их образованию в этом районе», — сказано в сообщении.

В фонде указали, что исследователи также обнаружили стационарный циклонический вихрь на промежуточных глубинах в северной части данного желоба, который удерживает значительную часть атлантических вод и ослабляет поток тепла далее в Восточную и Центральную Арктику. Сам желоб Святой Анны расположен в северной части Карского моря.

Авторы работы подчеркнули, что сокращение ледяного покрова в Арктике, которое наблюдается в последние десятилетия, оказывает существенное влияние на все экосистемы, а также на хозяйственную деятельность человека в регионе, в том числе добычу полезных ископаемых и развитие Северного морского пути.

Ученые провели исследование в ходе экспедиций на научно-исследовательских судах «Академик Иоффе» и «Академик Мстислав Келдыш», прошедших в августе и октябре 2021 года. Так, они осуществили гидрологическую съемку желоба, измерили температуры и соленость вод, проанализировав спутниковые данные по этому району. Помимо новых течений океанологи собрали и другие данные, которые важны для понимания особенностей циркуляции вод в желобе.

Это исследование поможет точнее прогнозировать последствия климатических изменений в Арктике, отметили в фонде.

В работе приняли участие сотрудники Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН, Московского физико-технического института, Морского гидрофизического института РАН, Российского государственного гидрометеорологического университета и Тихоокеанского океанологического института имени В.И. Ильичева ДВО РАН.

Ранее ученые обнаружили марсианские условия в антарктическом «кровавом водопаде».

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